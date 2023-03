Grâce à de vieilles cartes postales, il retrace l'ancienne ligne de chemin de fer de l'île d'Oléron

Pendant trente ans, l'île d'Oléron a vécu au rythme du tchou-tchou. Le premier train partait du sud de l'île, depuis Saint-Trojan, direction le nord, jusqu'au terminus à Saint-Denis-d'Oléron. Il était utilisé par les habitants, bien sûr, et les marchandises étaient aussi acheminées par ces locomotives. Amoureux de l'île d'Oléron, où il passe toutes ses vacances chez son grand-père, Benjamin Barbe s'est pris de passion pour l'histoire de ce chemin de fer.

Après six mois de recherches, il a réussi à récupérer une soixantaine d'anciennes cartes postales, ainsi que des photos aériennes de l'Institut national de l'information géographique, l'IGN. Puis, à l'aide de Google My Maps , un site internet de cartes numériques personnalisées, il a pu tracer la ligne des rails. Il a même ajouté des points précis où il a disposé ses cartes postales et ses photos numérisées, à l'endroit même où elles ont été prises.

Carte de l'ancienne ligne de chemin de fer d'Oléron - Photo transmise par Benjamin Barbe

Mais que reste-il de cet ancien chemin de fer ? Et bien pas grand chose. Seulement quelques vestiges sont encore visibles. "Il y a encore l'ancienne gare de la Chevalerie et de la Gaconnière, au sud de l'île, et peut-être quelques rails qui seraient cachées sous le goudron d'une route à Boyardville" explique Benjamin Barbe.

La ligne allait bien du sud jusqu'au nord de l'île, mais elle passait quand même à Boyardville. En fait, à Sauzelle, une ligne continuait jusqu'à Saint-Denis-d'Oléron, tandis que l'autre tournait à droite, direction Boyardville. Et à la Cotinière ? Rien. Pourtant, le train devait bien passer par le port de pêche. Mais des divisions entre la mairie, les agriculteurs et le reste des habitants ont fait en sorte que le projet ferroviaire a finalement dû être abandonné.