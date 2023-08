Grâce à la découverte d'un "trésor", le premier film en alsacien est en train d'être restauré

Le premier film en alsacien sera bientôt de retour sur nos écrans ! "D'r Herr Maire", "Monsieur le maire", tourné en 1939, est en train d'être restauré grâce à des négatifs du film retrouvés il y a un an. L'association "Les amis du Herr maire" a lancé un appel aux dons pour financer le projet .

La restauration est en cours dans un laboratoire parisien. De premiers résultats sont attendus pour la fin du mois. L'association espère organiser une première diffusion du film à la rentrée 2024.

"Un monument unique en son genre du patrimoine alsacien"

Le film, réalisé par Jacques Séverac, est une adaptation d'une pièce de théâtre de l'artiste alsacien Gustave Stoskopf, datant de 1898. "Je pense que c'est vraiment un monument unique en son genre du patrimoine alsacien", explique son petit-fils, Nicolas Stoskopf, membre de l'association. "À ma connaissance, nous n'avons pas d'autre témoignage de la langue parlée en Alsace en 1940. C'est un document qui mérite qu'on le conserve et qu'on le valorise. C'est un élément du patrimoine qui est fragile, menacé, et nous avons une opportunité formidable de lui donner une nouvelle jeunesse, de faire un ravalement qui va permettre de le diffuser à nouveau."

Dans le musée Gustave Stoskopf, juste à côté de la maison familiale de Brumath, des affiches de la pièce de théâtre et du film sont précieusement conservées. © Radio France - Noémie Lair

La pièce de théâtre écrite par son grand-père et le film qui en a été tiré raconte "l'histoire d'un paysan qui cherche une fiancée, d'un maire qui aimerait bien avoir une décoration allemande et d'un professeur qui s'intéresse au dialecte alsacien et qui note toutes les expressions savoureuses qu'il entend", indique Nicolas Stoskopf, qui décrit "une comédie" et "une critique bienveillante de la société".

Retrouver une version de bonne qualité

Aujourd'hui, quelques copies du film circulent, notamment sur Youtube mais elles sont de très mauvaise qualité, rayées et avec des erreurs de traduction dans les sous-titres en français. Seul un public de connaisseurs et de passionnés peut regarder avec plaisir le film, qui dure plus de 70 minutes.

d'r Herr Maire - Gustave Stoskopf - 1939

Avec les négatifs retrouvés l'été dernier, Nicolas Stoskopf espère obtenir un meilleur résultat : "C'est une sorte de trésor qui a été découvert, ces négatifs permettent de refaire un film vierge, sans rayures, sans toutes les dégradations qu'il a pu subir lors des projections." Les négatifs sont en train d'être traités par un laboratoire parisien et les premiers résultats de la numérisation doivent arriver avant la fin de l'été.

Les négatifs sont traités en ce moment dans un laboratoire parisien. - Nicolas Stoskopf

Le laboratoire devrait produire de premiers résultats de numérisation à la fin du mois. - Nicolas Stoskopf

Il faudra ensuite écrire de nouveaux sous-titres - avec la contribution des traducteurs du Théâtre alsacien de Strasbourg - et éditer un DVD. Par ailleurs, Nicolas Stoskopfk, historien de formation, a mené des recherches ces derniers mois et réalisé une revue de presse de l'époque pour proposer en supplément un livret descriptif et explicatif.

Le budget total du projet s'élève à plus de 120.000 euros. L'association bénéficie de subventions du Centre national du cinéma (CNC) ou encore de la Collectivité européenne d’Alsace. La cagnotte en ligne a un objectif de 50.000 euros. Plus de 8000 euros ont déjà été collectés.