Avec la série Ici tout commence, Saint-Laurent-d'Aigouze fait le plein de visiteurs

Depuis plus d'un an maintenant Saint-Laurent-d'Aigouze connaît un afflux de touristes, de visiteurs mais surtout de fans. C'est dans ce village situé entre Nîmes et Aigues-Mortes qu'est tournée la série à succès Ici tout commence.

Diffusée chaque jour sur TF1, le feuilleton Ici tout commence rassemble chaque soir plus de 2 millions de téléspectateurs. La série, diffusée depuis novembre 2020, raconte l'histoire d'une dynastie de grands chefs et la vie d'une prestigieuse école de cuisine qui forme les futurs noms de la gastronomie. L'engouement pour la série est tel que les fans se pressent devant les grilles du château de Calvières à Saint Laurent d'Aigouze.

Il a foule devant le grand portail noir du château de Calvières. C’est là, qu’a lieu le tournage de la série, et tout le monde espère voir un acteur sortir. "Nous avons croisé Greg tout à l'heure. On attend", dit un vacancier. "On nous a dit que les acteurs pouvaient sortir vers midi, alors on attend", reprend une fan. Petits comme grands, tous connaissent les prénoms des personnages de la série. Pendant ce temps-là, la visite guidée parcoure le village. Vincent, le guide raconte les dessous de la série. "Les acteurs se changent ici, là ce sont les loges", dit-il en montrant une fenêtre depuis l'extérieur. "On n'imagine pas ce qu'il y a derrière un écran, dit Flavie, l'envers du décor, les accessoires. C'est très enrichissant, j'aime beaucoup."

Un engouement qui attire de plus en plus de touristes dans le village. Nicolas est lyonnais et a décidé de s'arrêter en rentrant de vacances. "Je regarde la série avec ma compagne tous les soirs. On s'est dit "pourquoi ne pas s'arrêter, rapporter un petit cadeau"." Et pour lui, "s'il n'y avait pas eu la série, on n'aurait jamais eu l'idée de s'arrêter." Une vraie dynamique aussi pour les commerçants. Alain Maya, tient la bodéga A las siete de la tarde "C'est un eu le poumon de l'histoire, qui fait vivre le village, constate-t-il. Et qui apporte une dynamique, un souffle à la commune." Un attrait tel qu’il y a désormais une boutique souvenirs sur la série, et elle ne désemplit pas.