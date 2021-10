Grâce à sa rivière, l'hippodrome de Nuillé-sur-Vicoin fait le plein

"Ça vaut le déplacement, rien que pour une course comme ça", souffle Marie-Françoise, après la victoire du numéro 3, sur un parcours de 2450 mètres avec le franchissement à plusieurs reprises du Vicoin. Il n'y a qu'ici, et deux jours par an, qu'on peut assister à une course de ce type : l'hippodrome de Nuillé-sur-Vicoin est le seul en France à avoir pour obstacle une rivière naturelle, le Vicoin. Dimanche 10 et lundi 11 octobre, l'hippodrome organise ses courses hippiques de l'année. 18 départs sont prévus sur ces deux jours.

Le Vicoin attire les foules

Le dimanche, 3500 personnes se sont donné rendez-vous sur l'hippodrome. Certes, le temps joue beaucoup mais la météo n'est pas la seule explication. "Les chevaux passent dans l'eau, et il y en a qui tombent, c'est marrant", sourit Ginette, une habituée. Des centaines de visiteurs ont quitté les gradins pour rejoindre la barrière, juste devant le passage de la rivière. Des habitués, beaucoup, mais aussi des néophytes, surtout venus voir un spectacle. Sans oublier les enfants, à l'affût d'une chute d'un jockey ou du refus de sauter d'un cheval.

Les visiteurs se pressent devant la barrière pour entrevoir les quelques secondes pendant lesquelles les chevaux franchiront la rivière. © Radio France - Jeanne de Butler

Lundi 11 octobre, neuf courses sont programmées dans l'après-midi.