"Grace au Michelin on est maintenant reconnu mondialement" analyse de le patron de la Charpinière

Saint-Galmier, France

On connaitra dans quelques heures la liste officielle des restaurants étoilés au Guide Michelin. Le restaurant La Source a obtenu sa 1ère étoile il y a un an. Bilan avec Franck Anderloni, le directeur de la Charpinière.

Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques heures du verdict ?

On est confiants mais on reste prudents. Un peu impatients. Il faut attendre 16h30. Certains collègues ont déjà eu des retours mais on ne sait jamais avec le Michelin !

Cette étoile a changé la vie de l'établissement ?

Ca représente 23% de chiffre d'affaire en plus et environ 1800 couverts supplémentaire. Il y a des clients qui avant de venaient pas à la Charpinière. Des client Lyonnais qui viennent passer le weekend. Des clients de Clermont-Ferrand. Même des Japonais qui viennent visiter les sites du Corbusier et qui en profitent pour venir dans notre hôtel et notre restaurant étoilés. On a embauché 3 personnes dont deux en cuisine et une en salle.

Désormais vous existez encore plus qu'avant dans la gastronomie française.

On est reconnu mondialement. On fait partie des meilleurs restaurants du monde et ça a un impact très profitable.

Manger dans un restaurant étoilé comme La Source, c'es du luxe ?

Non est accessibles à des gens qui veulent se faire plaisir avec un premier menu à 59,5 euros. On ne vient pas manger tous les mois à La Source mais dans les grandes villes vous pouvez avoir des étoilés à 150 euros ou 200 euros...

Et la 2e étoile ? Vous la voulez ?

On ne la souhaite pas vraiment pour l'instant. Ça ne fait qu'un an et on va déjà essayer de garder celle-là et continuer à progresser sur les 3 ou 4 prochaines années.

"Les gens du Michelin sont des voyous et des incompétents " dit le chef haut-savoyard Marc Veyrat. Vous comprenez les critiques qui visent parfois le Michelin ?

Il pense ce qu'il veut. Nous le Michelin on est contents de l'avoir pour le chiffre d'affaire et la notoriété. Forcément quand on la perd on est déçu et on dit des choses qu'on regrette un peu plus tard.