Grâce au Petit Faucheux, des écoliers de Tours s'initient au théâtre

Une vingtaine d'enfants de l'école Diderot-Pascal, dans le quartier du Sanitas à Tours, vont entamer lundi au Petit Faucheux les dernières répétitions de leur pièce de théâtre. Ces CM2 participent au projet "Classe en résidence" porté par la salle de spectacle et l'association Bazar à Voix.

Les élèves de CM2 et Erwann Jan, lors d'une répétition, courant mai, à l'école Diderot-Pascal de Tours.

C'est l'histoire d'un sans-abri que les enfants rencontrent tous les jours sur le chemin de l'école. Effrayés au début par cet homme passionné d'opéra, ils finissent par s'attacher à lui et décident de l'aider à trouver un travail dans un théâtre. Cette pièce, L'homme aux grands airs, mêle théâtre et chant. Elle a été imaginée par l'artiste Erwann Jan, chef du chœur du Petit Faucheux, à Tours, et membre de l'association Bazar à Voix.

C'est lui qui porte le projet "Classe en résidence" depuis 10 ans. Il permet à des enfants des écoles tourangelles de jouer une pièce de théâtre avec de vrais professionnels. Cette année, c'est une classe de CM2 de l'école Diderot-Pascal, dans le quartier du Sanitas, qui a été retenue. La vingtaine d'élèves répète le texte et le chant depuis maintenant trois mois et s'apprête, ce lundi 31 mai, à passer à la vitesse supérieure. Ils vont passer toute la semaine au Petit Faucheux, pour peaufiner leur jeu d'acteurs en conditions réelles, avant la grande première.

À la fin du spectacle, ils changent et jouent très bien. Franchement, ça a de la gueule !

"Ils vont travailler comme une troupe professionnelle, avec des acteurs professionnels, scène par scène, donc les progrès seront fulgurants sur cette semaine, explique Erwann Jan. Cela va changer de la classe, où je vais une fois par semaine. Là, ils auront la lumière, ils seront costumés et tout ça fait qu'ils se transcendent. C'est très intéressant parce que ça révèle des personnalités. Il y a une liberté sur le plateau qui fait que, tout d'un coup, il y a des enfants qui peuvent s'exprimer d'une manière nouvelle. Et à la fin du spectacle, ils changent et jouent très bien. Franchement, ça a de la gueule !"

Compte tenu des jauges, cette année, il n'y aura que la famille et les proches des apprentis acteurs qui seront acceptés dans le public du petit Faucheux. La représentation a lieu vendredi 4 juin, à 19h.