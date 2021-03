Grâce au toit rétractable, la piscine de Château-Gontier-sur-Mayenne rouvre au public ce lundi

Les nageuses et nageurs du Sud-Mayenne vont pouvoir à nouveau d'adonner à leur loisir préféré. La piscine du Pays de Château-Gontier, qui dispose d'un toit rétractable, rouvre au public, aux clubs et aux scolaires à partir de ce lundi 15 mars, sans réservation au préalable.

Voilà une sacrée bonne nouvelle pour les passionnés de natation et de plongeon à Château-Gontier-sur-Mayenne et aux alentours. L’espace aquatique Pierre de Coubertin rouvre aux scolaires, aux clubs et au public ce lundi 15 mars. "Cette ouverture n’est possible qu’à la condition toutefois que notre toit soit entièrement découvert sur toutes nos heures d’ouverture" indique la municipalité dans un communiqué, l’ensemble des bassins est concerné.

Voici les horaires d’ouverture au public :

- Lundi, mardi et jeudi : de 12h à 13h40.

- Mercredi : de 15h à 17h30 .

- Samedi : de 10h à 13h et de 15h à 17h30.

- Dimanche : de 9h à 13h.

Les espaces sauna et hamman resteront, eux, fermés. Le prêt de matériel n’est pas possible (sauf pour les ceintures). Renseignements au 02 43 09 61 51.