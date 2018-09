Marseille, France

La dernière phase des travaux du musée d'histoire de Marseille et son port antique a été lancée ce mardi par le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, avec l'inauguration de la première pierre d'une nouvelle entrée. Un escalier de marbre blanc va relier l'ancien port datant de 2.200 ans (dont les vestiges sont toujours visibles derrière le Centre Bourse) à l'avenue Henri Barbusse, qui constituait à l'époque de nos lointains ancêtres l'entrée monumentale de la ville, encadrée par deux grandes tours.

Inauguration du futur escalier du jardin des vestiges par le maire de Marseille Jean Claude Gaudin © Radio France - Laurent Grolée

D'ici un an et 2 millions d'euros de travaux c'est donc une entrée majeure qui sera offerte aux Marseillais et aux touristes, une entrée sur le jardin des vestiges de 1.800 hectares et le musée d'histoire de Marseille, ouvert en 2013 à l'occasion de "Marseille Provence capitale de la culture" et qui est aujourd'hui l'un des plus grands d’Europe.

La première pierre du futur escalier © Radio France - Laurent Grolée

Le musée d'histoire de Marseille en quelques dates