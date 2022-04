Grand aquarium de Saint-Malo : un nouveau récif coralien à découvrir

Trois mois de travaux et plusieurs centaines de milliers d'euros : le deuxième plus grand bassin de l'aquarium malouin a fait peau neuve cet hiver. Il abrite désormais de nouveaux coraux. L'objectif est de sensibiliser à la cause de ces animaux.

Au grand aquarium de Saint-Malo, derrière les quatre vitres de ce bassin, en plus des poissons-chirurgiens, anges et clowns, c'est un véritable récif corallien qui est en train d'être élaboré. En train, car les coraux grandissent lentement, mais sans arrêt. Chaque semaine, de nouveaux spécimens sont intégrés. A terme, il y aura ici une barrière de corail modèle réduit.

"Original, spectaculaire et coloré"

Claire, originaire de Saône-et-Loire, photographie le récif, conquise. "C'est original, spectaculaire et coloré !", énumère-t-elle. "C'est assez reposant". C'est vrai qu'on pourrait regarder pendant des heures ce ballet incessant de poissons multicolores qui naviguent à travers le bassin. En plus du spectacle offert par les coraux, le but est surtout de mieux faire connaître ces animaux, de plus en plus menacés. Romy, 14 ans, en visite à l'aquarium avec une amie, l'a bien compris : "Je pense que ça permet aussi de sensibiliser les gens. Il faut qu'on se rende compte que la planète ne va pas rester comme ça, si nous on continue comme ça", indique l'adolescente.

Une espèce fragile qui nécessite un équipement particulier

Le corail est un animal sensible et fragile, il comporte des algues dans son tissu. En plus des nouveaux décors, il fallait donc des installations spécifiques à son bon développement, explique Philippe Vignaud, le directeur de l'aquarium malouin : "Des éclairages qui ont une puissance particulière, un rayonnement particulier, une longueur d'onde particulière. Il faut également beaucoup de courant, une qualité d'eau exceptionnelle, sans nitrate, il faut donc un système de filtration particulier. Tout cela nécessitait un investissement lourd pour l'aquarium".

Les travaux ont duré trois mois, et ont coûté 400 000 euros environ.