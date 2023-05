Grand Bazar : le festival de foodtrucks n'aura pas lieu cet été à Guéret

Il n'y aura pas d'édition 2023 du Grand Bazar à Guéret. Ce festival de foodtrucks se tenait depuis deux ans dans le centre-ville. Pendant trois mois, de juin à septembre, les promeneurs pouvaient se régaler de crêpes, sushis, burgers ou encore cuisine libanaise. Mais nous sommes mi-mai et l'organisateur n'a toujours rien annoncé. David Waldmann nous confirme les rumeurs : il renonce à la troisième édition, pour des raisons personnelles et professionnelles.

Malgré la bonne fréquentation de ce festival, David Waldmann ne souhaite pas reprendre le flambeau cette année : "La première édition place du marché, les commerçants se sont plaints, la deuxième édition place Bonnyaud, il y a eu des avis négatifs de la part de certains cafetiers et de riverains qui se sont plaints du bruit", explique-t-il. Par ailleurs organisateur du Hard Mess Festival, qui a fait polémique l'an dernier à cause du retard de paiement de certains foodtrucks, David Waldmann a vécu une année mouvementée, ce qui peut expliquer son retrait.

Il évoque aussi une mésentente avec la mairie sur le lieu d'installation des camions : "Il y a toute une partie d'organisation qui était compliquée à rééditer. J'avais précisé à la mairie qu'il était hors de question de déménager place Varillas : c'est un parking, il n'y a aucun commerçant, pas de passage, ce n'est pas viable économiquement de se mettre là."

Déception des foodtrucks, prêts à revenir

Tous les foodtrucks que nous avons contactés regrettent qu'il n'y ait pas de Grand Bazar cette année. Venus de Corrèze, de Haute-Vienne ou de Creuse, ils étaient prêts à revenir. En revanche, plusieurs nous disent n'avoir aucune nouvelle de l'organisateur depuis des mois, malgré de nombreux appels. Il assure de son côté qu'il les a tous prévenus. David Waldmann se dit également déçu que la mairie ne l'ait jamais contacté pour parler d'un éventuel festival cet été. Mais c'est un dialogue de sourds puisque la mairie nous dit au contraire qu'elle l'a appelé mais qu'elle n'a pas de nouvelle de lui.

Quoi qu'il en soit, les habitués sont déçus, comme Laetita Demuynck, gérante de Laetit'frites : "C'est dommage, la mairie aurait peut-être dû reprendre les choses en main, même si c'est compliqué à gérer. C'est un manque à gagner, chaque soir il y avait quatre ou cinq foodtrucks qui travaillaient. Là il faut trouver d'autres événements..." L'été s'annonce moins festif que l'an dernier : elle regrette aussi l'annulation des Moutonnades de Bénévent-L'Abbaye.

Laetit'frites programme donc son été autrement, car l'horloge tourne explique René Pénichon, le gérant des "Crêpes de papy" : "L'année dernière, tout était organisé très tôt, dès le mois de mars les dates étaient pliées. Là rien n'est fait, il faudrait que quelqu'un s'en occupe et que la mairie pousse les gens à y aller."

La mairie "ouverte au dialogue"

Justement, la maire quant à elle attend que les foodtrucks se manifestent. Il n'est pas trop tard, selon Marie-Françoise Fournier : "C'est une animation qui a plu et que nous aimerions bien accueillir une troisième année. Si les foodtrucks veulent organiser quelque chose cet été, même sur un autre mode que ce qui a été fait les années d'avant, ma porte est ouverte et on peut en discuter.".

Mais plus on attend, plus les plannings se remplissent. Un foodtruck habitué du Grand Bazar a donc prévu son été entre Poitiers, Limoges, Brive et le Cantal, sans passer par Guéret. La question du lieu d'installation des foodtrucks reste en débat. Ils ne pourront pas se mettre sur le haut de la place Bonnyaud en raison du marché, explique la maire. Elle envisage de leur proposer la place Varillas.