Grand Bivouac à Albertville : le festival de films-documentaires en version numérique

Le Grand Bivouac, le festival de films-documentaires et de livres a lieu du 18 au 24 octobre à Albertville. Cette année, le thème tourne autour de l'humanité et du numérique, avec notamment une version du festival en ligne.

La vingtième édition du Grand Bivouac débute ce lundi 18 octobre à Albertville. Au programme de ce festival : une centaine d'invités, plus de 63 documentaires internationaux, des débats, des rencontres littéraires, des expositions... Environ 20 000 visiteurs sont attendus cette année.

"Que faisons-nous de notre part d'humanité ?" Voici le thème de cette année. "Elle a été fragilisée ces dernières années, cette humanité. On le voit notamment dans la capacité qu'on a à dialoguer, à se rencontrer à échanger", explique Jean-Sébastien Esnault, délégué général du festival.

Tout cela notamment à cause du virtuel et des réseaux sociaux, selon lui. "On est dans une société très virtualisée aujourd'hui, avec énormément d'images. C'est parfois très compliqué de s'y retrouver. On propose cette année de reprendre pied sur terre, avec le réel, en regardant des films de personnes simples, de destins personnels, qui nous montrent une humanité digne, partout sur la planète."

Un festival numérique

Pour la deuxième année, le festival existe aussi en version virtuelle. "C'est une plateforme où les spectateurs qui ne peuvent pas nous rejoindre peuvent regarder 45 des 63 films en ligne. Chaque film est agrémenté d'un entretien, une conversation ou une table ronde enregistré avec le réalisateur ou les protagonistes des films", détaille le délégué général.

Des détenus savoyards dans le jury

Des prix seront également remis à l'issu du festival, notamment le prix "Horizon", dont le jury est composé de 12 détenus savoyards, de la maison d'arrêt de Chambéry et du centre pénitentiaire d'Aiton.

"Ils visionnent une dizaine de films pendant deux mois, puis délibèrent. Ce qui nous marque, c'est qu'ils nous disent tous "quelle drôle de chose de nous retrouver à juger le travail de quelqu'un d'autre, alors qu'habituellement c'est l'inverse."" - Jean-Sébastien Esnault, un des organisateurs

"Nous le faisons pour la cohésion sociale et pour que les œuvres soient accessibles au plus grand nombre, quelque soit la condition de la personne." ajoute-il.

Retrouvez la programmation complète ici.