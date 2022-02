Grand Bornand : malgré le mauvais les touristes gardent le sourire

Il n'a pas fait grand beau sur le "Grand Bo'" cette semaine. La première semaine des vacances touchent à sa fin, et il faut être honnête, le temps n'a pas toujours été au rendez-vous. Alors, il a fallu trouver d'autres activités, en intérieur cette fois-ci.

Mais les vacanciers en ont sous la pédale ou plutôt sous les lames des patins. C'est en effet la patinoire qui fait le plein. 200 personnes en l'espace de deux heures sont venues patiner à l'abri. Parmi elles, Guillaume. Il est venu de Lyon avec sa famille, et si ils ont pu skier les premiers jours, aujourd'hui il a troqué les skis contre une paire de patins.

Les activités d'intérieur font le plein

"C'est un peu plus sec, donc la patinoire c'est bien pour les enfants", rigole-t-il, "et puis il y a de la visibilité, car _avec le mauvais temps on ne voit rien sur les pistes_". Un peu plus loin, Alice, 7 ans, et sa maman, arrivent pour louer leur matériel. Elles aussi ont préféré délaisser les pistes de ski ces deux derniers jours pour des activités en intérieur, ce qui ne déplait pas à la petite fille. "J'ai de la sculpture sur bois et on est allé au bowling", énumère-t-elle.

Un peu plus loin, la famille Collari, visitent la Maison du patrimoine. C'est Caroline, la maman, qui joue les guides. Ces deux enfants, Mathéo et Sarah, explorent cette vieille maison savoyarde du XIXe siècle. Une activité en intérieur qui ne déplait pas à Sarah. " On a skié au début, mais parfois il faisait moche, il neigeait, et quand il pleut et qu'il fait froid, c'est pas agréable du tout."

La famille a aussi visité l'orgue ou encore une ferme des environs. Tous espèrent profiter du retour du soleil pour leur dernier jour avant de repartir chez eux.