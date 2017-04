A Grand-Champ, Morbihan, on veut promouvoir la culture urbaine à la campagne

Grand-Champ compte 5 500 habitants. C'est un gros bourg rural, à 20 kilomètres au nord de Vannes. La municipalité a mis en place une boite à idées numérique. Un habitant a demandé la mise à disposition d'un mur pour la réalisation de graffitis. Le projet est allé plus loin avec la Session Champêtre.

A Grand-Champ, le maire Yves Bleunven, dit : "On est des ruraux assumés, mais branchés. Ce n'est pas incompatible". A bon entendeur, salut. La demande exprimée par cet habitant demandant un mur libre d'accès pour la réalisation de graffitis a trouvé un écho favorable. Une démarche a été entreprise auprès d'une personne qui a donné son accord. Le "premier mur libre rural" est créé. Il fait 30 mètres de long.

Le premier "mur libre rural". 30 mètres de long. © Radio France - François Rivaud

Mais à Grand-Champ on 'a pas voulu s'arrêter là et on a créé "la Session Champêtre". Elle se déroule ce samedi. Avec des démonstrations de skate board ("planche à roulettes" sur le flyer - pardon le prospectus !), peinture de rue et Tourne - disque (Musique hip hop avec des musiciens vannetais). Mais ce n'est toujours pas tout...

Le "Fat Monster" trouvé sa place

La peintuer murale réalisée par "Kiwie" et son équipe © Radio France - François Rivaud

"Kiwie" un graffeur letton, un des plus anciens dans le monde du graffiti, il a 70 ans, a été contacté. Avec son équipe il a pris d'assaut le pignon d'une maison de Grand-Champ et peint une fresque de 7 mètres de haut. Située dans une entrée du bourg, on ne peut pas la rater !

La fresque réalisée route de Plumergat © Radio France - François Rivaud

Le "Fat Monster" personnage préféré de "Kiwie" le graffeur letton. © Radio France - François Rivaud

Et sur cette fresque on peut voir, outre le "Fat Monster", 1 chat, des crêpes, 1 tracteur, 1 vache, des arbres ou encore un château, inspiré d'une demeure située sur la commune de Grand-Champ.