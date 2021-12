Grand Corps Malade annoncé au Château de Freycinet Festival

Pour la première édition de son festival, le Château de Freycinet à Saulce-sur-Rhône s'offre la venue de Grand Corps Malade le 28 juillet 2022. Sont attendus également Véronique Sanson et Tryo.

Grand Corps Malade sera à Saulce-sur-Rhône le 28 juillet prochain. L'artiste fait partie des têtes d'affiche de la première édition du festival lancé au Château de Freycinet ; six nuits musicales programmées dans le parc du château, les 21, 22 et 23 juillet, puis les 28, 29 et 30.

La programmation avait d'ores et déjà annoncé la venue de Véronique Sanson le 21 juillet, et de Tryo le 30, en ouverture et en clôture du festival. La billetterie est ouverte.