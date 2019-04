Grand Corps Malade présent au festival "Sur le champ" de Valence

Valence, France

La programmation du festival gratuit "Sur le champ" vient d'être dévoilée ce mardi, et parmi les têtes d'affiches, le slameur le plus connu de France, Grand Corps Malade ouvrira les festivités le 17 juillet. La programmation éclectique a été voulue pour plaire au plus grand nombre. Le premier soir les chansons seront populaires et francophones, le deuxième, elles seront pop-rock et électro. Le troisième soir fera la part belle aux musiques urbaines et la dernière soirée du 20 juillet regroupera des musiciens du monde.

La star : Grand Corps Malade

Le chanteur, slameur et poète de 41 ans va découvrir la scène du festival valentinois pour la première fois et ça n'a pas été facile de le faire venir explique le programmateur Pierre Tabardel "ça fait quasiment deux ans qu'on discute avec lui pour le faire venir". La pugnacité a payé, l'artiste du Blanc-Mesnil jouera le 17 juillet de 22h à 23h30.

Des artistes d'envergure nationale

Parmi les autres têtes d'affiche, Jeanne Added jouera le jeudi soir, Le groupe l'Entourloop le vendredi et Grupo Compay Segundo viendra clôturer la fête.

Le budget du festival cette année est de plus de 400 000€.