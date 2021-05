Grand écran, fauteuil rouge, film, des Toulousains ravis de renouer avec le cinéma

Ce mercredi 19 mai, on pouvait de nouveau se rendre en terrasse pour boire un verre, manger et pourquoi pas enchaîner avec un cinéma. Tout comme les théâtres et les musées, ils font partie de cette réouverture du monde de la culture. À Toulouse, le cinéma Gaumont de la Place Wilson a connu une belle première journée de déconfinement avec une jauge réduite. Sur les 3 200 places à l'intérieur, l'établissement n'est autorisé qu'à utiliser 35% de ses capacités d'accueil, soit un peu plus de 1 000 places.

Un semblant de vie normal qui reprend

Dès 10h30 ce matin, les premiers clients ont poussé les portes du cinéma. Jusqu'à 19 heures et les dernières projections, le cinéma n'a pas désemplit. "On reprend les petites habitudes en famille" sourit Franck avec sa femme et ses enfants devant l'une des salles. L'occasion de sortir en amoureux ou entre amis...

... mais aussi avec ses copains

Ce sera le dessin animé 100% Loup pour Jules et ses copains. © Radio France - Louis Fontaine

"Un bien fou de retrouver les lieux et mes équipes"

Un homme aussi heureux que ses clients. Daniel Paulard, le Directeur des cinémas Gaumont dans l'agglomération de Toulouse attendait impatiemment ce moment.

"On ressent cet empressement et c'est aussi notre cas puisque ça fait sept mois de fermeture. C'est long, c'est très long pour nos équipes, et pour les clients, évidemment. Et puis, on avait envie de retrouver cette énergie et ces échanges. Ça provoque une certaine effervescence. J'ai quasiment la moitié des salles complètes. Ça veut dire que le public est au rendez-vous et il ne s'est pas focalisé uniquement sur les platesformes de streaming. Voilà, c'est génial."

L'engouement n'est pas prêt de se stopper, le gérant Daniel Paulard indique l'enregistrement de plusieurs centaines de places d'ores et déjà réservées dans les quinze jours à venir.