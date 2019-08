Grand Est Mondial Air Ballons : les plus belles images de la ligne de nuit 2019 sur les réseaux sociaux

Le 31 juillet, à la tombée du jour, des dizaines de montgolfières se sont envolées pour une "ligne de nuit" à Chambley, pour le Grand Est Mondial Air Ballons 2019. Un spectacle magique, capté en photos et vidéos par les internautes sur les réseaux sociaux.

Chambley-Bussières, France

La "ligne de nuit" fait partie des moments magiques du Mondial Air Ballons. Le 31 juillet, alors que le vol du matin avait dû être annulé à cause du vent, le vol du soir a bien eu lieu, pour le plus grand plaisir des aérostiers et du public.

France Bleu a réalisé sur Instagram et Twitter une sélection -non exhaustive- des photos et des vidéos de cette soirée. Vous pourrez découvrir d'autres images encore sur les réseaux sociaux avec, entre autres, le mot clé officiel du Grand Est Mondial Air Ballons 2019 : #GEMAB2019.

Chaque jour, une cinquantaine d'activités sont aussi proposées sur le site de Chambley, de 16h à minuit (à partir de 14h les weekends). Les décollages ont habituellement lieu à 6h30 et 18h30. Vous pouvez suivre les envols en vidéo sur cette page.

