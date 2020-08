Grand jeu France Bleu Berry/Aéroclub de Châteauroux-Villers : Sarah, 20 ans, aux commandes d'un Cessna !

Décollez avec France Bleu Berry ! Depuis le début de l'été, grâce à l'Aéroclub de Châteauroux-Villers, les auditeurs de France Bleu Berry peuvent gagner des vols d'initiation au pilotage. Ce mercredi, c'est Sarah Rollin de Neuvy-Saint-Sépulchre, âgée de 20 ans, qui s'est installée dans le cockpit d'un des appareils de l'aéro-club, un Cessna-150 à double commande.

Sarah ravie de cette expérience de pilotage ! - Aéro-Club de Châteauroux-Villers

Avant le décollage, comme pour tous les pilotes et élèves pilotes, Sarah a participé pendant une trentaine de minutes au briefing du vol, assuré par Jean Guérin, instructeur à l'aéroclub de Châteauroux. Et puis après les contrôles de l'appareil, le moment tant attendu est arrivé : l'avion a pris de la vitesse sur le tarmac avant de prendre de l'altitude et offrir à Sarah un moment inoubliable !

Pendant ce vol d'initiation qui a duré une trentaine de minutes, la jeune pilote s'est retrouvée aux commandes de l'appareil, grâce aux conseils et la bienveillance de son instructeur : "Elle était ravie et très à l'aise ; elle a même réussi à faire des virages appuyés. C'est vraiment agréable quand un vol se passe comme ça ! " souligne Jean Guérin. Sarah elle, est emballée par cette expérience : "C'était super ! J'ai toujours été intéressée par l'aéronautique mais je n'avais jamais eu l'opportunité de voler comme ça et de prendre les commandes ! " précise la jeune étudiante, qui dans quelques jours fera sa rentrée à Sciences-Po à Rennes. Après ce vol d'initiation, Sarah visiblement, ne compte pas en rester là, puisqu'elle réfléchit à la possibilité de suivre une formation.

Le Cessna 150 est sorti du hangar de l'aéroclub de Châteauroux - Sarah Rollin( et sa famille !)

Si comme Sarah Rollin, vous souhaitez gagner un vol d'initiation grâce à l'aéroclub de Châteauroux-Villers, il n'y a qu'une seule chose à faire : rester à l'écoute de France Bleu Berry !

Petit cadeau pour Sarah qui sera peut-être un jour une élève-pilote de Top Gun et qui se souviendra avoir commencé sa carrière à l'aéroclub de Châteauroux-Villers !