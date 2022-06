Grand Nancy : dans quelles piscines pourrez-vous vous baigner cet été ?

Les piscines de Vandoeuvre et de Tomblaine seront les deux seuls établissements du Grand Nancy à pouvoir accueillir les nageurs et baigneurs tout l'été. Celles de Laxou et de Laneuveville-devant-Nancy vont devoir fermer, temporairement, pour des travaux d'entretien.