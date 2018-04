Deux sociétés de production recherchent des petits rôles et figurants pour un long métrage du cinéaste belge Frédéric Fonteyne. Le tournage aura lieu du 21 au 25 mai prochain dans le Grand Nancy.

Nancy, France

Les sociétés de production Versus Productions et Les films du Poisson recherchent des personnes pour incarner plusieurs petits rôles et figurants dans un long-métrage du cinéaste belge Frédéric Fonteyne. Le tournage du film intitulé "La Frontière" aura lieu dans le Grand Nancy du 21 au 25 mai prochain. Sont recherchés par les sociétés de production :

"Une femme de 25-45 ans pour un petit rôle d'infirmière"

"Un homme de plus de 65 ans à l'aise avec la nudité"

"Une jolie femme asiatique de 20-35 ans"

"Une femme de 20-40 ans à l'aise avec la nudité pour jouer une prostituée"

"Un homme très bien portant à l'aise avec la nudité"

"Plusieurs hommes et femmes adultes entre 30 et 60 ans pour jouer des infirmières, visiteurs d'hôpital, clients d'un restaurant chic et hôtel de luxe, serveurs, portier, concierge, passants"

Le cinéaste belge Frédéric Fonteyne a réalisé entre autres "Une liaison pornographique" avec Nathalie Baye ou plus récemment "Tango libre" avec François Damiens sorti en 2012. Les candidats pour ce nouveau film peuvent envoyer un mail à figurationlf@gmail.com en indiquant le rôle souhaité, une photo format portrait et en pied, ainsi que le prénom, l'âge, la taille, le département et le numéro de téléphone. La prestation est rémunérée précisent les sociétés de production.