Grand Nancy : le cap des 100 000 visiteurs franchi en 2018 pour le jardin botanique

Villers-lès-Nancy, France

Un record de fréquentation en 2018 pour le jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-lès-Nancy ! Le cap des 100 000 visiteurs a été franchi. Précisément, 103 000 adultes et enfants sont venus profiter du cadre de verdure, des plantes, des serres, des expositions et des animations. Un succès que les responsables attribuent à la programmation mais aussi à l'élargissement des horaires d'ouverture.

Réalité augmentée

L'année 2019 s'annonce riche et innovante. "On va parler des plantes médicinales, de la nature en Lorraine", indique Katia Astafieff, directrice adjointe du jardin botanique. "Dès le printemps, nous allons mettre en ligne toute une série de vidéos de présentation du jardin qui expliqueront les différentes collections. 28 vidéos ont été réalisées".

"On travaille aussi sur une application. Les visiteurs pourront la télécharger sur leur portable ou emprunter une tablette. Elle sera basée sur de la vidéo et surtout de la réalité augmentée. Par exemple, on verra le dodo, un animal malheureusement disparu, dans la serre des plantes des îles de l'océan Indien. On verra même des dinosaures et plein d'autres surprises !"

Il existe 160 000 espèces de papillons dans le monde. Une quinzaine d'espèces exotiques naissent en ce moment au jardin botanique © Radio France - Isabelle Baudriller

En attendant, le jardin botanique propose actuellement de vivre "l'effet papillon" : un parcours pédagogique qui vous emmène jusqu'à une serre tropicale à 27° où naissent de magnifiques - et impressionnants - papillons du Costa Rica, du Kenya, de Thaïlande et des Philippines. Une quinzaine d'espèces tourbillonnent autour de vous ! A découvrir jusqu'au 10 mars.