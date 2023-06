Grand Nancy : une piscine fermée l'été pour la troisième année et une polémique

Une nouvelle fois , la piscine de Laxou, dans l'agglomération nancéienne, va fermer cet été, du 1er juillet au 31 août. Après 2021, 2022, c'est donc un troisième été sans piscine pour les habitants de la ville.

Une décision prise par la métropole du Grand Nancy, propriétaire des lieux, pour raison de budget, de pénurie de personnels et de besoin de vidanger les bassins. Elle met aussi en avant l'offre élargie de lieux de baignade cet été. "On va avoir la base de loisirs des Deux Rives en accès gratuit, l'offre de proximité du Plateau de Haye en accès gratuit, les espaces extérieurs de Nancy Thermal", insiste Hervé Féron, vice-président du Grand Nancy en charge du sport et des grands équipements.

"Là, le problème de Laxou, c'est la réalisation de vidanges qui sont obligatoires", poursuit l'élu. "Si on les faisait pendant l'année scolaire, ça pénaliserait l'utilisation des scolaires."

Grand Nancéiens ou petits Nancéiens ?

Le maire de Laxou, Laurent Garcia, parle de décision "incompréhensible et inacceptable". "Nous allons avoir un été certainement caniculaire, nous sommes à quelques mètres d'un quartier défavorisé qui s'appelle Les Provinces. C'est pénaliser encore davantage la ville de Laxou et les habitants de Laxou. Ils sont des Grands Nancéiens comme les autres, or aujourd'hui on se rend compte qu'ils sont considérés par la métropole comme des petits Nancéiens." Une pétition a été lancée sur change.org ainsi que dans le journal municipal : elle a recueilli plus de 2 000 signatures selon le maire.

Le maire de Laxou, Laurent Garcia, devant quelques exemplaires de la pétition signés © Radio France - Isabelle Baudriller

La métropole, elle, s'agace de cette polémique. "Il n'y a rien d'agressif vis-à-vis de la ville de Laxou ou de sa population, bien au contraire puisque Laxou a une offre à proximité", lance Hervé Féron. Qui avance un autre argument : celui de la fréquentation. En 2019 (avant la crise covid et avant la première fermeture de 2021), la piscine de Laxou enregistrait une centaine de baigneurs par jour pendant la saison estivale tandis que la piscine de Vandœuvre-lès-Nancy en compte quotidiennement 350 en moyenne et le Lido à Tomblaine, 600.