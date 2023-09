Grand Pavois de La Rochelle : le temps pluvieux n'est pas forcément mauvais pour les affaires

Le Grand Pavois 2023 à La Rochelle a été bien arrosé ce jeudi. Une ouverture sous la pluie, avec un mauvais temps persistant en fin d'après midi. Ces aléas de la météo ont des conséquences évidemment sur la fréquentation du salon nautique. Mais si des records en affluence n'ont pas été battus ce jeudi, les travées du salon, jonchées de flaques d'eau, sont parcourues par des passionnés, et potentiellement des acheteurs. Andrée vient de Boyardvillle sur l'île d'Oléron : "La pluie, c'est pas grave, rien ne nous arrête. Bien couverts, bien équipés, tout va bien. Nous on vient regarder les bateaux à moteurs, les équipements des voiliers pour aménager notre voilier. On se donne des idées. On vient tous les ans".

Allées du Grand Pavois 2023 à La Rochelle © Radio France - Gérald Paris

Des visiteurs qui parfois viennent de loin. Des Espagnols, des Anglais etc. Laurent a fait près de 500 kilomètres pour venir à La Rochelle : "Pour moi, c'est une première de venir ici. Je viens de Paris, et j'ai une résidence secondaire sur l'île de Ré. Je viens ici par curiosité, et je ne suis pas là pour faire des économies (rires)".

Par pudeur, Laurent ne nous en dira pas plus, mais à voir son attention très marquée sur un des bateaux, on sent que l'achat n'est pas très loin pour lui, et même possible financièrement. Des bateaux de 400.000 euros à 800 000 euros.

Bateau "invictus", marque italienne représentée au Grand Pavois 2023 à La Rochelle © Radio France - Gérald Paris

Certains stands sont curieusement très fréquentés. Celui de "Jeanneau" ne désemplit pas. Un concepteur de bateaux de plaisance à moteur, où les acheteurs potentiels prennent le temps avec les représentants, pour monter à bord des bateaux et poser des questions. Finalement, ce jour de pluie, ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour Yann de la société Jeannau : "C'est sûr que le mauvais temps, ça sélectionne un peu, mais les gens qui viennent ici malgré tout, ce sont des passionnés. Ils se déplacent, et cela montre une détermination pour voir les bateaux. En fait, pour nous, quand il y a moins de monde comme çà, mais plus de passionnés, et d'acheteurs potentiels, on a plus de temps à leur consacrer. C'est plus sympa pour les clients".

Un peu plus loin, Bertrand, de la société "Highfield", constructeur de bateaux semi-rigides va dans son sens. "Les gens qui sont présents sur le salon les jours de mauvais temps, c'est une belle clientèle, avec pour nous de belles opportunités."

Le Grand Pavois 2023 fermera ses portes lundi soir à La Rochelle. Un clap de fin à 19h pour cette 51e édition.

