Grand-Poitiers va rouvrir une partie de ses médiathèques au public à partir du 26 mai

Du 26 mai au 31 août, seules les médiathèques François-Mitterrand, des Couronneries, de Médiasud et des Trois-Cités seront ouvertes au public. Avec un calendrier et des critères précis.

Du 26 mai au 6 juin, ces sites accueilleront le public sur rendez-vous uniquement, selon un protocole sanitaire spécifique (lavage des mains obligatoire, port du masque recommandé), pour proposer certains services : accès aux postes informatiques, conseils de recherche bibliographique, prêt de documents à la demande, et consultation de documents patrimoniaux.

Retour à la normale complet le 1er janvier 2021

Du 9 juin au 31 août (sous réserve de la situation sanitaire), ces médiathèques seront ouvertes sans rendez-vous mais selon une jauge et le même protocole sanitaire : accès aux collections en libre-service et aux postes informatiques, ainsi qu’à un nouveau service d’emprunt et retour de documents à la demande (le « Prêt à emporter », le drive des médiathèques de Grand Poitiers).

Jusqu’au 31 août, les médiathèques de la Blaiserie et de Saint-Eloi resteront fermées au public, seules leurs boîtes de retour de documents seront ouvertes. Les ludothèques assureront uniquement le retour des jeux et jouets (sur RDV).

Du 1er septembre au 31 décembre, ouverture des médiathèques de la Blaiserie et de Saint-Eloi et des ludothèques, avec retour aux horaires habituels, reprise de certaines actions culturelles et de médiation, ainsi que des accueils de groupes et de classes.

En janvier 2021, retour à un fonctionnement normal. Tout cela sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire.