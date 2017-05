Grand Prix de France MotoGP : record de participation et premier podium pour un Français depuis 1988

Presque 105.000 spectateurs ont assisté au Grand Prix de France MotoGP au Mans dimanche. Un record qui fait de cette manifestation le plus grand rassemblement sportif français. Et un pilote français est arrivé 2e de la catégorie reine, ce qui n'était pas arrivé depuis 1988...

104.000 personnes ont assisté au Grand prix de france MotoGP, au Mans, ce dimanche. Record battu, l'événement est devenu la plus grosse manifestation sportive française ! Et pour ne rien gâcher, un pilote français monte sur le podium pour la première fois depuis 1988, derrière l'espagnol Maverick Vinales (Yamaha) et devnt Dani Pedrosa (Honda). Johann Zarco, 26 ans, double champion du monde de moto 2 a ravi le cœur des spectateurs pourtant acquis à la légende Valentino Rossi. Mais une certaine "Zarcomania" commence à naître, pour la plus grande satisfaction du Varois qui entend mettre le sport mécanique en lumière :

"1988 ? Je n'étais pas encore né"

Au Mans, le Français était attendu. Johann Zarko a géré la pression, pris les choses tranquillement, baladant son flegme tranquille. Mais le pilote débarque dans la catégorie reine et reste modeste. Après son podium, le pilote analyse : "Ce sont des phénomènes sur une moto. Ils ont cette capacité à être à la limite, à rentrer si fort dans un virage, à passer, ressortir. Ils ont compris depuis plusieurs années qu'en fait, pour aller vite, c'est un calcul. Simplement vivre virage par virage, au maximum. Et ça, ça t'emmène vers le haut". Et quand on lui fait remarquer que le dernier podium français en MotoGP remonte à 1988, il s'arrête et répond : "j'avais moins 2 ans, à cette époque". Et avec un sourire : "je ballottais encore d'un côté et de l'autre". C'est ça, Johann Zarco : un pilote de talent, modeste et pas dénué d'humour.

Le circuit Bugatti atteint d'un début de "Zarcomania" pour le Grand Prix de France MotoGP...

Des chutes, des chutes, des chutes...

Et sinon ? La mégastar de la motoGP, l'italien Valentino Rossi a chuté dans le dernier tour de la course ! (à 1'46) :

Le quintuple champion du monde Marc Marquez (Honda) a lui aussi abandonné sur chute bien plus tôt. Au classement général, c'est donc l'espagnol Maverick Vinales qui prend la tête du classement général, suivi de son compatriote Dani Pedrosa, et de Rossi. Prochain rendez-vous chez l'italien justement, dans 15 jours au Mugello. Johann Zarco est 5e au général. En moto 2, quatrième succès de la saison pour l'italien Franco Morbidelli (EG 0,0 Marc VDS) , devant son compatriote Francesco Bagnaia (sky racing team VR46) et le Suisse Thomas Lüthi (Carxpert Interwetten). Le Français Fab Quartararo ne s'est classé que 18e hors des points. En moto 3, drôle de course... perturbée par une chute collective exceptionnelle : la moitié des pilotes se retrouvent au sol, après une première chute et une moto qui perd de l'huile sur la piste...