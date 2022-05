Grand Prix de Monaco : la course menacée, incompréhension chez les fans

"C'est le joyau de la Formule 1" comme disent certains fans. Le Grand Prix de Monaco se tient tout le week-end sur les routes du Rocher. Mais cette course emblématique est menacée. Elle pourrait disparaître dès 2023. Entre autres parce qu'elle est jugée peu spectaculaire : il est impossible de doubler dans les rues de la ville, où se tient la course.

Le pilote monégasque Charles Leclerc (Ferrari) défend évidemment "son" Grand Prix : "La Formule 1 sans Monaco n'est pas la Formule 1. La Formule 1 a une histoire, a des circuits historiques comme Silverstone, Monza ou Monaco et pour moi ils doivent rester."

Le pilote monégasque Charles Leclerc © Maxppp - HOCH ZWEI

Plusieurs Grand Prix européens sont menacés : c'est également le cas du Grand Prix de France ou de Belgique, menacés par de nouvelles courses, aux Etats-Unis notamment, comme par exemple le nouveau Grand Prix de Las Vegas. Ce serait la 3e course de F1 aux Etats-Unis pour la saison prochaine (2023) avec les Grand Prix d'Austin et de Miami. Depuis 2017, c'est le groupe américain Liberty Media qui possède les droits commerciaux de la F1.

"C'est qu'une histoire de gros sous, vu que la F1 va aux Etats-Unis et que là-bas, tout est démesuré", regrette Mickaël, fan de Formule 1. "Les gens préfèrent ça plutôt que les Prix historiques qui pourtant attirent toujours autant de monde." En effet, depuis Nice, il y a foule pour rejoindre la principauté. Les trains sont en partie saturés.

Un circuit historique

Supprimer le Grand Prix de Monaco, c'est impensable pour Mickaël : "Faut pas l'abandonner c'est _un des plus beaux prix_. C'est historique, c'est quand même un circuit avec des virages en ville, ils frôlent les rails, les maisons, ils passent le long de la mer. Il n'y a pas plus joli Grand Prix ! Après c'est sûr que pour la vitesse c'est pas le meilleur, mais en termes de spécificités, pour moi, c'est le meilleur."

"C'est inimaginable parce que ça fait partie de l'histoire de la Formule 1 mais c'est imaginable parce que les nouveau propriétaires de la F1 n'ont pas hésité à supprimer quelques Grands Prix historiques" regrette Alexandre, un Varois qui vient chaque année depuis 10 ans assister à la course, entièrement vêtu aux couleurs de son écurie de cœur : McLaren.

Des solutions pour sauver le Grand Prix

L'engouement en tout cas est encore bien là : des touristes venus des Etats-Unis, d'Afrique du Sud, d'Allemagne, d'Italie, de Norvège ont fait le déplacement. Pour faire perdurer leur Grand Prix, ils ont des idées : "Faire évoluer la piste, même si c'est difficile à Monaco, _faire évoluer les infrastructures_, permettre de doubler parce que les derniers Grands Prix étaient plutôt des processions donc avec moins d'intérêt pour le sport", selon Alexandre, le fan Varois.

"Il faut le rendre moins cher et plus accessible pour les spectateurs. A moins de 700 - 800 euros vous ne trouvez rien. Pour une famille, avec en plus le trajet, c'est impossible" estime Mickaël.

Et Charles Leclerc de conclure : "Je suis d'accord pour dire qu'en course, on peut changer certaines choses ici et là pour essayer de faciliter les dépassements, parce que les voitures ont changé et évolué et que ce n'est peut-être pas la meilleure piste pour dépasser, mais en termes de défi pour le pilote, c'est l'un des défis les plus difficiles pour nous dans l'année?"