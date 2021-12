Grand-Quevilly : installé sans autorisation, le cirque Seneca sommé de quitter la ville

Au Grand-Quevilly, le cirque Seneca se trouve au cœur d'un conflit avec la mairie. Le cirque animalier s'est installé, le week-end dernier, sur un terrain de la commune, sans autorisation préalable de la mairie. Cette situation est dénoncée par la commune qui juge aujourd'hui l'occupation illégale. Au début du mois de novembre, les gérants du cirque avaient déjà posé leur chapiteau à Bihorel, cette fois encore sans autorisation préalable.

"On veut juste travailler"

Une situation que déplore Teddy Seneca, le directeur du cirque, mais il assume le coup de force : "On ne sait pas où aller, regrette le gérant. Ca fait plus d'un an qu'on n'a pas travaillé et on a aucune aide de l'état. J'ai ma femme, mes trois enfants et 50 animaux à nourrir. Je viens de faire trois villes comme Bihorel sans autorisation et ça va continuer comme ça toute l'année, même l'année prochaine s'il le faut. On veut juste travailler, on veut même payer la location de la place si il le faut, ce n'est pas un problème."

Ecoutez Teddy Seneca, gérant du cirque Seneca Copier

Des poursuites engagées

"Ma responsabilité c'est de ne pas accepter un coup de force, affirme de son côté Nicolas Rouly, le maire de Grand-Quevilly qui assure que l'emplacement occupé par le cirque devait notamment accueillir, ce week-end, une animation du téléthon. Il peut y avoir des discussions mais la ville est propriétaire du terrain et c'est à elle de décider de son utilisation."

La première représentation du cirque doit avoir lieu ce samedi, pour une durée d'un mois. Mais la mairie assure que des poursuites juridiques seront engagées.