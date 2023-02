Grand Soleil et 15 degrés au pied des pistes : beaucoup de skieurs à la station de la Mauselaine à Gérardmer

Mis à part la neige, pas grand chose rappelait ce mercredi que nous étions en hiver dans le massif des Vosges. A la station de la Mauselaine, sur les hauteurs de Gérardmer, il faisait 15 degrés au pied des pistes, sous un soleil franc et massif. Les files de voitures se sont donc accumulées pour pouvoir accéder à la neige. "Il fait chaud, trop chaud", concède Antoine, un habitué du ski gérômois.

La surprenante chaleur

Car effectivement, ce climat a de quoi en surprendre plus d'un. "A mon avis, dans une semaine, il n'y aura pas plus de neige", s'inquiète Aurélie, la Picarde, venue une première fois à Gérardmer à une époque où le climat était plus frais. "Il y a 12 ans, j'étais enceinte de ma première", confie-t-elle. La première, c'est Jeanne, qui, on peut donc le dire, vient aussi pour la deuxième fois. Et elle a déjà une analyse de professionnelle au moment de parler de la piste : "Comme la neige fond, en haut des pistes, ça glisse beaucoup trop", détaille-t-elle.

Le front de neige ce mercredi © Radio France - Arthur Blanc

Ces conditions, même si elles peuvent surprendre, agissent finalement comme une vraie carte postale auprès des non-Lorrains qui ont fait le déplacement. "Il y a du bois partout, aucun béton, c'est génial", se réjouit Nicolas, touriste cherbourgeois. "Ce n'est pas comme dans les Alpes, mais c'est une station vraiment bien équipée", compare Robert. Et ça devrait continuer puisque les 10 degrés seront encore approchés dans les prochains jours.

