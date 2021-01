GRAND TÉMOIN - Yann Bieuzent directeur du 6PAR4, espère un beau festival des 3F en 2021

Le festival de musiques actuelles Les 3 Éléphants aura bien lieu en 2021 à Laval ! Du 26 mai au 30 mai, mais en plein air exclusivement. Bye bye la salle polyvalente donc, en raison notamment des restrictions liés à l'épidémie de la Covid-19. "C'est lié à deux choses : l'épidémie effectivement, qui ne nous permettais pas d'envisager un événement en intérieur. Et puis nous avions envie d'expérimenter quelque chose de nouveau pour le festival. Nous restons au coeur de la ville de Laval car c'est notre devoir d'avoir un lien fort avec les Lavalloises et les Lavallois, les associations et les commerçants de la ville" explique Yann Bieuzent, le directeur du 6PAR4 et membre de l'association Pok Pok qui organise les 3F.

Orphelin de son édition de 2020 à cause de la crise sanitaire, le festival s'offre cette année une très jolies tête d'affiche : Jane Birkin. La chanteuse Franco-Britannique jouera les morceaux de son dernier album, intitulé : "Oh pardon tu dormais" et produit par Étienne Daho. "C'est une très grande fierté, son album est vraiment très beau" déclare Yann Bieuzent. Ne reste donc plus qu'à croiser les doigts pour que le temps soit clément en mai prochain et que le contexte sanitaire s'améliore.