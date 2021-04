"Le Grand Voyage" : Le nouveau single d'Aldebert en duo avec son fils Charlie

Le chanteur préféré des enfants (et de leurs parents) est de retour ! "Après "Corona Minus" l'été dernier, un nouveau titre, "Le Grand Voyage" est disponible sur YouTube depuis ce mercredi. D'où venons nous ? Où allons nous ? Guillaume Aldebert s'attaque ici à une question de taille : comment expliquer notre passage sur terre aux plus petits ? "Ma source d'inspiration c'est souvent ces discussions qu'on peut avoir avec les enfants. Dans cette chanson on parle de naissance et de mort à travers leurs prismes à eux".

En duo avec son fils Charlie

En studio comme sur le tournage du clip, l'artiste bisontin a décidé d'entraîner son fils Charlie dans l'aventure. "Il est assez vite rentré dans le projet, il a pris du plaisir c'était une grande aventure". Entre l'espace, la banquise et le désert, le père et le fils nous emportent avec eux dans ce grand voyage imaginaire. Présentes également sur le single, les jeunes sœurs Camille & Julie Berthollet, violoniste et violoncelliste, subliment le morceau en réalisant le pont entre les deux générations.

Après le grand succès des précédents "Enfantillages" (700.000 exemplaires vendus), ce titre est le premier extrait d'un album à venir. Sortie prévue pour "Enfantillages 4" le 27 août 2021. Sans doute un succès à venir dans toutes les cours de récré pour la rentrée prochaine !