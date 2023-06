Grandcamp-Maisy : 700 objets du débarquement à vendre aux enchères ce week-end

Ce samedi 3 et dimanche 4 juin, une vente aux enchères, pas comme les autres, a lieu au Military Classic Center à Grandcamp-Maisy (Calvados). Un événement pour les passionnés de la Seconde Guerre Mondiale. Tout le week-end, 700 objets issus du débarquement du 6 juin 1944 sont exposés dans le centre puis mis en vente aux enchères.

Objets militaires mais aussi du quotidien

Une collection riche qu'a pu se constituer le centre grâce à huit de ses clients. ***"*Vous avez aussi bien des chewing-gums d'époque, de la bière, de la décoration, que des voitures et des chars. On a essayé de proposer une grande diversité dans les objets", s'enthousiasme le fondateur du Military Classic Centre, Frédéric Fourquemin. Dans cette grande vente aux enchères, les visiteurs peuvent donc s'attendre à tout type d'objet, authentique et certifié de la Seconde Guerre Mondiale, militaire, comme des casques, des armes, des vêtements que des objets de la vie quotidienne.

Des casques et des armes, présentés sur des stands, avant la vente aux enchères. © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

Des petits objets aussi intéressants financièrement précise le fondateur : "C'est accessible à tous, c'était important pour nous de faire démarrer des petits objets à des petits prix, pour que nos jeunes acquéreurs puissent aussi en profiter."

Des chewing-gums, du dentifrice, des médicaments d'époque. © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

Une des 10 poupées Ruppert "opérationnelle" en vente

Mais l'un des objets phares de cette vente, c'est bien sûr, la poupée "Ruppert". Une des poupées parachutistes, popularisées grâce au film "Le jour le plus long", qui servait de leurre aux Allemands, qui, une fois larguée depuis un avion, les prenait pour des soldats**. Aujourd'hui, il n'en existe plus que 10, certifiées "opérationnelles"**, qui ont donc bien servi pendant la guerre. "Cette poupée nous a été confiée il y a 4 mois. Elle a été larguée dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Avant les combats de Marigny, la famille l'a récupérée et gardée", raconte Frédéric Fourquemin, avant d'enchaîner : "C'est une fierté qu'on nous l'ait confiée. J'espère qu'elle sera achetée par un musée, elle doit être vue par le plus de monde, surtout !"

La poupée "Ruppert", larguée dans la nuit du 5 au 6 juin, par l'armée britannique. © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

"On a voulu créer un événement, plus qu'une vente"

Une vente aux enchères qui avait pour mission de réunir de nombreux collectionneurs**, d'où l'exposition en amont des objets à vendre.** "C'est une fierté de pouvoir présenter des objets qu'on nous a confiés, et qui repartiront chez de nouveaux clients. On a voulu créer un événement, plus qu'une vente !", termine le fondateur.