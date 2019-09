Grande affluence au Festival de Loire ce samedi

Orléans, France

Sous un soleil de plomb la foule a afflué au Festival de Loire ce samedi. Dès l'après-midi, les quais de la Loire étaient combles alors que le feu d'artifice n'était attendu qu'à 22h30. Sans pourvoir fournir de chiffres précis, la mairie a indiqué que l'affluence était plus importante que l'année dernière.

La météo n'a pas découragé les visiteurs, au contraire. Alors que le temps devrait être pluvieux ce dimanche, certains ont profité du soleil pour venir aujourd'hui, comme Françoise, habitante de Mardié : "On a vu qu'il allait faire moche dimanche, donc a anticipé notre visite !"

Une chaleur redoutable

Certains, par contre, redoutent la chaleur. Son chapeau de paille sur la tête et un sorbet citron vert à la main, Jeanine, trouve qu'il fait trop chaud : "C'est dur à supporter, je n'ai qu'une idée en tête, me trouver un coin au frais et terminer ma glace !"

Eric Leblond, responsable du stand du brasseur Râteliers a prévu 40 fûts pour les journées de samedi et dimanche. © Radio France - Théophile Vareille

Dans son stand, le brasseur Eric Leblond est lui ravi du soleil, il estime pouvoir vendre cinq fois plus de bières qu'un jour de pluie : "C'est vraiment idéal, pour un vendeur de bières, c'est génial !". Sur ce samedi il pense faire près de la moitié de son chiffre d'affaires total des quatre jours du Festival de Loire.

Avec la chaleur, la foule et le bruit -entre les hauts-parleurs et les nombreux concerts en live- certains préfèrent s'installer tranquillement à l'écart. A la guinguette du quartier Orléans-Saint-Marceau, de l'autre côté de la Loire, sur la rive Sud, toutes les tables ne sont pas remplies. Ce qui arrange très bien Jean-François : "c'est pour les connaisseurs, on est au calme, à l'ombre et on aura la meilleure vue sur le feu d'artifice.

La guinguette du quartier Orléans-Saint-Marceau ne fait pas le plein ce samedi après-midi. © Radio France - Théophile Vareille

Philippe Lejeune, gestionnaire de la guinguette invite d'ailleurs tous les visiteurs à venir de ce côté-ci du fleuve : "c'est vrai qu'on est à l'écart, mais il y a une scène avec de la musique et des bonnes consommations !" Sont proposés à la vente des hamburgers et autres produits locaux.