Grande campagne de promotion de la Mayenne à la gare Montparnasse à Paris

Du 17 janvier au 31 janvier, la gare Montparnasse à Paris va afficher en grand le département de la Mayenne. Trois affiches de promotion seront installées au-dessus des quais afin d'inciter les voyageurs "à venir s'évader, respirer et déconnecter en Mayenne", explique l'organisme Mayenne Tourisme qui veut améliorer les réservations des hébergements insolites et/ou haut de gamme.

Le calendrier de cette campagne de valorisation et de promotion peut paraître étonnant, en plein mois de janvier ! Mayenne Tourisme n'a pas choisi les dates au hasard, qui se situent loin de la saison touristique mais ça permettra "aux futurs voyageurs d'anticiper leurs réservations".

Le choix de la gare Montparnasse, lui aussi, n'est pas le fruit du hasard. C'est la gare qui dessert l'Ouest et la Mayenne. Des dizaines de milliers de personnes la fréquentent chaque jour et pourront donc découvrir les somptueux visuels mayennais. "La région parisienne fait partie des cibles de clientèle prioritaire. Elle représente 20% des 15 millions de visiteurs reçus en Mayenne en 2022", détaille Joël Balandraud, maire d'Evron et président de Mayenne Tourisme.