Des énigmes, un temps imparti, un objectif : s'évader. Le principe de l'Escape Game est simple et rencontre un vif succès. En Touraine, on compte plusieurs de ces jeux d'évasion grandeur nature, dont certains sont installés dans les châteaux du Val de Loire, cadres propices à l'aventure.

Pas facile de percer les secrets des "Escape games" de Touraine : ceux qui en possèdent les clés ont une règle d'or, le motus et bouche cousue ! Hors de question de divulguer quoi que ce soit sur leurs pièces secrètes, remplies d'énigmes qui aident les téméraires aventuriers à trouver la sortie, en un temps imparti d'une heure. Car le succès du jeu, qui a véritablement commencé à s'implanter en France en 2015, repose, en grande partie, sur son côté mystérieux.

A la forteresse de Chinon, un des premiers lieux touristiques à avoir, en 2016, créé son escape game au sein même du monument historique, Sébastien Rautureau, le responsable adjoint, évite avec habileté toutes les questions qui risqueraient de dévoiler un aspect du scénario. "Cette année, c'est la chapelle oubliée, et c'est lié à Jeanne d'Arc" dit-il, les yeux pétillants et l'air conspirateur. Et quand on essaie d'en savoir un peu plus, son sourire s'agrandit : "On ne doit surtout pas dire dans le château où est la salle ! C'est un peu la surprise et le début de l'aventure."

Car l'escape game est une aventure, faite de réflexion, de travail d'équipe, de logique et de jeu de rôle. Les participants sont ou des agents secrets, ou des chevaliers, ou encore des détectives...le but, c'est de les "immerger dans un scénario" explique Marc Métay, directeur du Château Royal d'Amboise.

Les réactions sont plus que favorables !

A Amboise, l'escape game est récent : il a ouvert le 14 juillet 2018 et déjà, comme à Chinon, le succès est au rendez-vous. Le carnet de réservations affiche un taux de remplissage de près de 100% jusqu'à la fin de l'été. Pour Marc Métay, le cadre du château y est pour beaucoup dans le succès du jeu. "On emmène les gens dans les soubassements du logis royal, le décor est naturel et le fond de l'histoire est véridique (...), relate-t-il. Dans un contexte de souterrains, c'est encore une partie de mystère qu'il faut lever, ça fonctionne plutôt bien."

Ses boucles blondes dissimulées sous la lourde cape d'un agent secret du roi François Ier, Anaïs, l'animatrice de l'escape game d'Amboise, accueille les participants avec un air grave. Elle doit les mettre immédiatement dans l'ambiance du scénario, une sorte de course contre la montre pour démasquer des espions. Les quatre amis qui se présentent ce jour-là se prennent aussitôt au jeu, ce qui ne surprend pas Anaïs. "Ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre quotidien...on se prend vraiment pour des agents secrets ! "

Anaïs va suivre toute la partie depuis sa cabine, grâce à plusieurs caméras. Elle aiguille parfois les participants, lorsqu'ils sont totalement bloqués. Cette fois, le groupe va parvenir à sortir, de justesse, une minute avant la fin du temps imparti. Les agents secrets du jour sont ravis, lancent des "c'est chouette !" enthousiastes...mais sur le déroulé de l'aventure, encore une fois, c'est silence radio.

Pour découvrir ces secrets si bien gardés, pas le choix, il faut jouer soi-même. Avec un certain budget, car le tarif est en général d'environ 25 euros par participant. En Touraine, il y a le choix, avec huit lieux équipés pour des escape games de plus ou moins grande envergure. Retrouvez-les sur la carte ci-dessous :