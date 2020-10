Grande exposition des œuvres de Cabu à Paris, caricaturiste assassiné lors de l'attentat contre Charlie Hebdo

L'exposition "Le rire de Cabu" à l'hôtel de ville de Paris rend hommage au caricaturiste assassiné lors de l'attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo. 350 dessins ont été soigneusement sélectionnés par son épouse Véronique Cabut et ami qui est aussi le commissaire de l'exposition, Jean-François Pitet : "Il fallait que ça fasse rire et réfléchir, que ça montre le talent varié de Cabu et surtout qu'il y ait une résonance avec l'actualité". Dans ses dessins, Cabu glissait souvent les deux clochers de Notre-Dame-en-Vaux de Chalon d'où il est originaire, un clin d’œil discret à ses amis.

De Dorothée à Duduche, tous ses personnages sont présents

La visite débute face à une impression géante de Cabu derrière son bureau en bazar. "On voulait que ce soit ça qui vous accueille. Le bazar de Cabu. C'était quelqu'un qui gardait tout mais qui ne rangeait rien" se rappelle Jean-François Pitet.

Parmi les 350 dessins, tout un volet est réservé à ses personnages : Dorothée avec qui il a travaillé pendant presque dix ans, le Beauf, la fille du proviseur, l'adjudant Kronenbourg ou encore Duduche, son alter égo. On retrouve également tous les présidents de la Vème République et le panthéon de Cabu avec tous ses amis et collègues de la rédaction de Charlie Hebdo.

Avant de quitter l'exposition, c'est au tour des visiteurs de se transformer en caricaturiste. En suivant la méthode Cabu, ils peuvent tenter l'auto-portrait ou bien dessiner Serge Gainsbourg, François Mitterrand et Mireille Mathieu.

Méthode de dessin de Cabu. Expo "le Rire de Cabu" à Paris © Radio France - Anais Martin Cauvy

"Le Rire de Cabu" est exposé à l'hôtel de ville de Paris jusqu'au 19 décembre. L'entrée est gratuite mais sur inscription.