Grande fête des pompiers à Kehl : comment y aller et où se garer ?

C'est un événement qui fait rêver les petits et les grands enfants : les pompiers du Bade-Wurtemberg tiennent leur grand congrès près de Strasbourg, à Kehl , de l'autre côté du Rhin. Les visiteurs pourront voir de nombreux véhicules historiques, mais aussi le matériel moderne, et surtout assister à des démonstrations et participer à des ateliers. Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus.

Comment arriver à Kehl de l'Eurométropole ?

Le plus simple, si vous venez de l'Eurométropole de Strasbourg, c'est encore de prendre le tram et de descendre à l'arrêt Läger, où de premières animations sont organisées. Le cadencement a été revu, avec un tram toutes les 7 minutes, tous les trams D arriveront à Kehl.

Pour ceux qui viennent en vélo, un grand parking est prévu dans la cour de l'école bilingue, la Falkenhausenschule.

Et si on vient de plus loin ?

Le train est une bonne solution, la gare de Kehl est située juste à côté du centre-ville, les différentes animations sont donc facilement accessible en moins d'un quart d'heure à pied.

Si vous devez prendre la voiture, ne passez pas par le pont de l'Europe entre Kehl et Strasbourg , il est en travaux. Il risque d'y avoir de gros bouchons, aussi bien à l'aller qu'au retour. Préférez les ponts au Nord à Gambsheim, et le pont Pflimlin au Sud de Strasbourg.

Des parkings et des navettes gratuits

Une fois arrivé sur place avec la voiture, plusieurs endroits sont prévus pour se garer. Attention, le grand parking du Läger est occupé par la foire, il faut donc vous stationner ailleurs. En plus des des parkings payants en ouvrage, au City center et près de la place du marché, plusieurs parkings gratuits, situé un peu plus loin du centre sont mis en place, avec des navettes elles aussi gratuites, pour relier les lieux des animations. C'est le cas derrière la gare, près des collèges et lycées de la Vogesenallee, et à l'aérodrome.