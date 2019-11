Grande parade, illuminations et des nouveautés pour les festivités de Noël à Rouen !

Rouen, France

Des animations pour redonner le sourire à Rouen. C'est l'objectif du programme concocté par la Ville, la Métropole et l'Office du commerce et de l'artisanat de Rouen pour les festivités de fin d'année. Dans leur viseur, la population mais surtout, les commerçants dont l'activité a été fortement perturbée ces derniers mois par la mobilisation des gilets jaunes notamment et, ensuite, par l'incendie de Lubrizol. "Ces festivités sont importantes pour permettre de passer à autre chose", a indiqué Bruno Bertheuil, adjoint chargé du commerce et des manifestations publiques.

Les organisateurs proposent donc des animations afin de "dynamiser le territoire et l’activité des commerces". Une opération qui "bénéficie d’un financement de l’Etat dans le cadre de l’appel à projets pour soutenir les villes impactées par les mouvements sociaux du début d’année", indique la Ville dans un communiqué.

Le square Verdrel "enchanté"

Les animations débuteront le 27 novembre avec la 12e édition de Rouen givrée (animations, illuminations, grande roue place du Vieux-Marché, etc.), jusqu'au 5 janvier, et le marché de Noël, jusqu'au 31 décembre. 83 chalets proposant divers cadeaux et gourmandises seront installés place de la Cathédrale et rue des Carmes. Un chalet solidaire sera également dressé pour accueillir les associations locales. Avec un mot d'ordre cette année : être davantage "écolo" avec tri des déchets, écocup et précisions sur les origines des produits vendus.

"12 nouvelles rues seront illuminées et le square Verdrel sera complètement enchanté, détaille Bruno Bertheuil. L'idée est d'attirer du monde et que les gens viennent découvrir et voir autrement la ville de Rouen et cet espace."

Le Père Noël sera évidemment au rendez-vous dans sa maison installée dans les Jardins d'Albane, du 30 novembre au 23 décembre. Un calendrier de "l'avant Noël", un arbre à vœux, un refuge givré avec des automates ou encore des animations à la patinoire Boissière sont également prévus.

Le succès de la Grande parade

La Grande parade, qui avait rencontré un grand succès populaire l'an dernier pour sa première édition, est renouvelée cette année et aura lieu le dimanche 8 décembre, à partir de 16 h 30. Près de 160 danseurs et figurants déguisés seront présents autour de 10 chars lumineux et sonorisés. "En trois jours, plus de 10 000 personnes nous ont dit qu'elles voulaient participer ! On a dû refuser des danseurs." Ils partiront du Pont-Corneille puis emprunteront la rue de la République, Jean-Lecanuet et Jeanne-d'Arc et s'arrêteront cours Clemenceau, vers 19 heures.

Le 24 décembre, la Ville de Rouen organise son 11e Noël solidaire à la Halle aux Toiles pour accueillir personnes démunies ou isolées.

Et pour faciliter les déplacements, les offres de transports en commun seront renforcées les dimanches 8, 15 et 22 décembre.