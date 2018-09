yonne

Grande première ce soir pour les danseuses de l'association Mouv Danse de Brienon sur Armançon. Six pom-pom girls vont animer le Supercross, qui réunit chaque année plus de 10 000 fans de motos.

Les années précédentes, c'étaient des danseuses parisiennes qui venaient assurer le spectacle.

On va tout déchirer : Marion

Alors depuis un mois et demi, Marion et ses copines s'entrainent en musique sur les bosses du circuit de Brienon. "C'est un grand honneur pour nous d'être ici. J'ai créé les chorégraphies, on répète sérieusement. J'ai confiance dans les filles, j'ai confiance en moi, on va tout déchirer".

La joie d'être là mais partagé au stress, pour ces jeunes femmes qui se produisent en général devant 200 à 300 personnes lors de leur gala de fin d'année. Pour se rassurer Émilie la benjamine de l'équipe âgée de 19 ans connait le programme de cette journée sur le bout des doigts. "Lors des entractes on va proposer au public deux chorégraphies de danse. On fera l'entrée des pilotes, la remise des prix. Et on sera là de temps en temps en train de remuer nos pompons. "

© Radio France - Damien Robine

Je regardais les pom-pom girls ici quand j'étais petite : Stéphanie

Stéphanie elle, est toute heureuse de partager ce moment avec ses amies. D'ailleurs elle en rêvait . Il y a quelques années elle venait admirer les pom-pom girls du Supercross de Brienon "Pour une fois ce sera moi qui sera là en train de danser. De faire la pom-pom girl que je regardais quand j'étais petite. Et je trouvais ça super en fait."

Rendez vous cet après midi sur le terrain du Supercross de Brienon sur Armançon à partir de 14h ce samedi.

L'épreuve compte pour la troisième manche du championnat de France de Supercross.