Grande roue, Cinéscénie, marché de Noël : les nouveautés des Lumières de Laval 2021

Près de 50.000 spectateurs seront encore attendus cette année à Laval le samedi 27 novembre 2021, avec le lancement des Lumières de la ville. Un évènement apprécié des Mayennais mais aussi par les habitants de la région Pays de la Loire. Les lumières marquent le début des festivités de Noël et cette année elles rendront hommage à l'Art Naïf, avec des éléments colorés dans toute la ville.

Une grande roue de 32 mètres !

Vous ne pourrez pas la louper : une grande roue prendra place au square de Boston : 24 nacelles à 32 mètres de hauteur et une vue imprenable sur le Vieux-Laval. On ignore encore si le pass sanitaire sera obligatoire. A propos du Vieux-Laval, la Grande Rue et la rue du Pin Doré par exemple seront mises en lumières jusqu'au 3 janvier.

Pour les amoureux du Château-Neuf, une Cinéscénie de douze minutes sera projetée tous les soirs en continu de 17h à minuit sur ses façades. Un spectacle lumineux inspiré de l'œuvre du Douanier Rousseau et imaginé par l'artiste nantais Alain Thomas.

Des lumières inspirées de l'œuvre du Douanier Rousseau seront déployées dans Laval - Mairie de Laval / DR

Un marché de Noël remodelé

L'autre grande nouveauté concerne le marché de Noël. Pour cette édition 2021, il prendra ses quartiers place du 11-Novembre et non plus au square de Boston. Il ne sera pas possible de stationner sur le parking des week-ends du 10 et 17 décembre. Pour compenser le manque de places de stationnement, la mairie mettra à disposition le plateau Jean Macé. L'idée du marché de Noël sur la place du 11-Novembre est aussi d'habituer les Mayennais à vivre sur cette place qui sera dans quelques années entièrement piétonnisée.

Le programme