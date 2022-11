Grande roue, marché de Noël, demandez le programme des Lumières 2022 de Laval

L'édition 2022 des Lumières de Laval aura lieu du 26 novembre au 3 janvier, avec le thème de l'eau. La municipalité a présenté ce lundi 14 novembre les festivités de la fin de l'année. L'an dernier elles ont réuni 1,5 millions de visiteurs.

Circulation interdite sur certains quais le premier jour

Le feu d'artifice qui lancera les festivités aura lieu le samedi 26 novembre. Il sera tiré des quais Béatrix-de-Gâvres et Sadi-Carnot à 18h45. Des quais qui seront coupés à la circulation dès 8h ce jour-là et interdits aux piétons (sauf pour les riverains).

La grande roue revient

Forte d'une belle affluence l'an dernier, la grande roue effectue son retour dans le centre-ville au square de Boston. Elle mesure 32 mètres de hauteur. 138 passagers peuvent s'asseoir dans les 24 nacelles dont une dédiée aux personnes à mobilité réduite.

Projections "monumentales"

Les touristes et les Mayennais pourront également à nouveau découvrir des projections "monumentales" au Château-Neuf et notamment une projection poétique de 12 minutes ayant pour fil rouge l'eau et la rivière. Un spectacle en accès libre tous les soirs en continu (30 minutes), de 18h à 22h du dimanche au mercredi, de 18h à minuit du jeudi au samedi et de 18h à 2h du matin les 24 et 31 décembre.

Vin chaud et bijoux

Le traditionnel marché de Noël se tiendra sur deux week-end : du 9 au 11 décembre puis du 16 au 18 décembre. Ce sera la dernière fois qu'il sera installé sur la place du 11-Novembre et le long du Cours Clémenceau avant les travaux de rénovation. Nouveauté cette année : la présence de 14 exposants Cours Clémenceau du lundi 12 au jeudi 15 décembre de 17h à 20h.

En parallèle, le marché des lumières aura lieu le samedi 3 décembre de 16h30 à 23h, place des Acacias. 26 artisans-créateurs sont attendus.