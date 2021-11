Grande roue, marché, patinoire ... la magie de Noël va faire son retour à Dijon

Terminé Halloween, on met les citrouilles dans le potage, place à Noël et à sa magie. Un peu plus d'un mois avant la dépose des cadeaux au pied du sapin, la ville de Dijon a dévoilé le programme complet des festivités, lundi 15 novembre 2021. Après un Noël 2020 sous couvre-feu, avec très peu d'animations, le Noël 2021 s'annonce beaucoup plus féérique. La municipalité dispose d'un budget de 300.000 euros pour mettre en place la fameuse magie.

Top départ le 27 novembre

Les illuminations seront allumées le 27 novembre à 18 heures, de la Place Darcy à la Place Saint-Michel, en passant par la Rue de la Liberté, mais également sur certaines façades du centre-ville.

Le même jour, la patinoire éphémère sera inaugurée sur la Place de la République, par son parrain, le champion du monde 2007 de patinage artistique, Brian Joubert.

Retour à la normale, ou presque

Les traditionnelles animations font leur retour : la descente du Père Noël, le 24 décembre, de la Tour Philippe Le Bon. Le village du bon gros vieux barbu vêtu de rouge est en revanche déplacé, sur la Place de la République. C'est à cet endroit-là, sur la Place de la Rep', que la grande roue, haute de 40 mètres, sera réinstallée.

Le marché de Noël va également renaître. 29 chalets - contre 46 en 2019 - installés sur la Place Darcy et la rue de la Liberté.

Un marché de Noël plus petit, conséquence de la crise sanitaire explique Nadjoua Belhadef, adjointe en charge du commerce et de l'artisanat Copier

Le sapin géant revient

Presque le seul indice qui indiquait Noël l'an dernier, en pleine couvre-feu, le sapin de Noël géant est en train d'être réinstallé sur la Place de la Libération. L'installation doit prendre au moins trois jours.