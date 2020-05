Grandes marées : le préfet maritime rappelle l'interdiction des activités de tourisme et de loisirs nautiques

A partir de ce mercredi 6 mai et jusqu'à dimanche, de forts coefficients de marée sont attendus, allant jusqu'à 108 pour le vendredi 8 mai. Les grandes marées sont traditionnellement un rendez-vous des amateurs de pêche à pied et autres loisirs pratiqués sur le littoral mais, confinement oblige, le préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord rappelle que les activités de plaisance, de tourisme ou de loisirs nautiques sont toujours interdites sur la côte et au large jusqu’au 11 mai 2020.

Ces interdictions ont pour but non seulement de lutter contre la pandémie de coronavirus mais aussi de réduire les accidents en mer qui pourraient entraîner une surcharge d’activité dans des services d’urgence déjà fortement sollicités. "Elles permettent également de préserver les moyens de secours en mer pour les dédier plus spécifiquement à d’éventuelles interventions sanitaires liées à l’épidémie en cours" rappelle le préfet maritime.