Grandes Voiles du Havre :à bord de l'Alexander Von Humboldt II

Pour les Grandes Voiles du Havre, les plus beaux voiliers du monde sont à quai. Rencontre avec Christophe, qui vient de passer deux mois à bord du voilier allemand, un magnifique trois-mâts barque de 32 mètres.

Ce n'est pas le plus grand voilier présent au Havre pour les Grandes Voiles du Havre 2017. Mais l'Alexander Von Humboldt II est magnifique : ses voiles vertes carrées (les voiles modernes sont triangulaires) en font un bateau exceptionnel.

Il fait partie des 16 voiliers qui ouvrent leurs ponts au public. Les visiteurs sont nombreux à se presser pour monter à bord. C'est l'occasion de croiser les membres d'équipage de ces bateaux.

Nous avons rencontré pour vous Christophe. Originaire de Montréal, au Canada, âgé de 17 ans, il est passionné de voile. Il vient de faire la traversée sur le voilier. Il en gardera un souvenir extraordinaire.

C'est mon premier voyage. Le plus beau c'est l'équipage, parce qu'on est une superbe cohorte. Le plus beau souvenir c'est le temps passé en mer avec les vagues, les dauphins... C'est inoubliable !

Lorsque les visiteurs se baladent sur les baladent sur les bateaux, l'équipage est souvent occupé à réaliser des manoeuvres, parfois impressionnantes. C'est le cas sur l'Alexander Von Humboldt II : un marin grimpe sur un mât, sous les yeux des spectateurs.

Christophe, lors de son voyage à bord, a eu l'occasion de monter sur les mâts, hauts de 35 m.

En direct depuis les quais du Havre, France bleu Normandie vous permet de suivre l'événement. Rencontres avec les organisateurs, les bateaux, les associations présentes. C'est ainsi que Pascal Vaillant s'est rendu à bord de l'Alexander Von Humboldt II.

Les choses qui m'ont marquées c'est comment les gens changent après un mois. On pense qu'on connait les gens mais ça change. Et aussi la mer, voir quel pouvoir elle a sur nous et comment on est affecté par elle, comment elle décide.