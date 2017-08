Grandes Voiles du Havre : circulation et stationnement réglementés dès le 29 août

Nouveau rendez-vous fort des festivités organisées autour des 500 ans du Havre, les Grandes Voiles se dérouleront 31 août au 3 septembre prochains. Près de 300.000 personnes sont attendues autour de ce rassemblement de grands voiliers. Un événement pour lequel les forces de l'ordre sont mobilisées.

Près de 300.000 personnes sont attendues du 31 août au 3 septembre autour des bassins Paul Vatine et de l'Eure au Havre pour les Grandes Voiles. Un dispositif de sécurité important accompagne ce rassemblement de voiliers, il était présenté en détails ce jeudi. Des CRS, des militaires de la force Sentinelle, des agents de sécurité, près de 200 policiers seront mobilisés chaque jour pour fouiller les sacs et faire des contrôles aléatoires dans le périmètre du village. Des contrôles systématiques seront menés avant de monter à bord des voiliers pour les visiter. Il faut donc éviter les gros sacs, bien surveiller ses enfants et - si possible - les doter d'un badge avec le numéro des parents.

Côté circulation et stationnement (voir plan ci-dessous et le site internet de la ville du Havre), les automobilistes devront changer leurs habitudes dès le 29 août avec une partie des alentours des bassins Paul Vatine et de l'Eure interdits. Pendant l'événement, l'intégralité du périmètre derrière les Docks Vauban sera "piétonisé", il y aura cinq accès au "village". Des dispositifs anti voitures-béliers seront en place, le site sera surveillé 24h/24 et une mission de prévention des actes terroristes est sur place. Enfin pour la grande parade des voiliers du dimanche 3 septembre au matin, l'accès aux falaises sera interdit.