Grandes Voiles du Havre : l'Oosterschelde, un voilier neerlandais qui a la cote

Les Grandes Voiles du Havre attirent des milliers de visiteurs depuis le lancement de l'événement, ce jeudi. Une trentaine de voiliers est rassemblée dans le port, pour les 500 ans de la ville. Parmi eux : l'Oosterschelde.

Plus de 50.000 visiteurs en une seule journée, sur les Grandes Voiles du Havre ! Les quais sont noir de monde autour des Docks depuis l'ouverture du village, ce jeudi matin. Au total, une trentaine de voiliers, les plus grands et les plus beaux du monde, est accostée dans le port depuis mercredi et jusqu'à dimanche soir. Evènement organisé à l'occasion des 500 ans de la ville. Il s'agit du seul grand rassemblement de bateaux à voiles cette année en France.

Et parmi eux : l'Oosterschelde. Un vieux navire neerlandais fabriqué en 1917 et long de 50 mètres, que Bertrand Queneutte a pu visiter, pour France Bleu Normandie :

Ecoutez : reportage de Bertrand Queneutte Copier

Arjen, capitaine du voilier : "Tout le bateau est en bois et a été fait avec les mains. Avant, il transportait de la marchandise pour toute l'Europe : du sel et du sable, par exemple. Il y avait 300 navires comme celui-ci aux Pays-Bas au début du siècle dernier. Le mien est le seul rescapé. La semaine prochaine, nous fêterons son centenaire à Rotterdam."

L'Oosterschelde peut transporter 24 passagers, il est dirigé par un équipage de sept marins © Maxppp - Photo d'illustration - Marco De Swart

L'Oosterchelde, avec ses sept marins, a remporté la Tall Ship Regatta, course internationale dont l'arrivée s'est jugée au Havre, juste avant le début des Grandes Voiles. Et cette goélette à trois mâts a la cote auprès du public, la preuve :

Une famille, en visite : "Les enfants sont ravis. Ils ont l'impression d'être des pirates."