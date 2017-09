Grandes Voiles du Havre : quelles superstitions sur les voiliers ?

A l'occasion des Grandes Voiles du Havre, une trentaine des plus grands voiliers du monde est réunie dans le port du Havre. Et qui dit voilier, dit superstitions. Le milieu des marins en est plein. Reportage.

A l'occasion des Grandes Voiles du Havre, France Bleu Normandie est allé à la rencontre des marins russes du Mir. Il s'agit d'un des plus grands voiliers du monde, venu de Saint-Petersbourg et présent dans le port du Havre parmi une trentaine d'autres navires. Et comme tous les marins du monde, ceux de cet immense voilier sont plein de superstitions. Alexandre et Sacha les racontent à Bertrand Queneutte :

Extrait de l'interview de Sacha et Alexandre, deux marins du Mir :