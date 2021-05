Pellicu-Live, première ! Un nouveau festival voit le jour dans les Pyrénées-Orientales. Mêlant musique, cinéma et gastronomie, il s'installera à la fin du mois d'août dans le Parc Palauda, à Thuir. Au menu : des concerts, des films, des rencontres avec des acteurs...et de la nourriture.

Grands Corps Malade, Woodkid et des acteurs présents dans un nouveau festival à Thuir cet été

L'écrin est splendide, et l'affiche, prometteuse : un nouveau festival va avoir lieu cet été en pays catalan. Du 26 au 28 août 2021, Pellicu-Live se déroulera dans le parc Palauda, à Thuir. Parrainé par l'acteur François-Xavier Demaison (qui habite la commune), l'événement accueillera des artistes et des cuisiniers renommés. Les billets vont de 25 à 55 euros. Ils sont en vente sur le site internet www.pelliculive.fr 2.500 personnes, exclusivement assises pourront assister aux concerts. Il faudra un pass sanitaire pour pouvoir être spectateur.

Woodkid, Grands Corps Malade... et des films Disney avec un orchestre

Le principe de Pellicu-Live est de mélanger cinéma et musique. La scène principale, en extérieur, pourra accueillir 2.500 personnes, avec exclusivement des places assises. Grands Corps Malade, Woodkid, ou encore le DJ Cut Killer, notamment, assureront le show. L'acteur Michaël Youn effectuera également un DJ Set.

En plus des concerts, des courts métrages seront diffusés en plein air. Une spectacle spécial est prévu : "Disney Around the world", une soirée de ciné-concert, où l'orchestre symphonique de Daniel Tosi accompagnera les images des célèbres dessins animés. Le film Dirty Dancing sera aussi projeté, accompagné de performances de danseurs de l'émission Dans avec les Stars, dont Denitsa Ikonomova.

Rencontres avec des acteurs et des réalisateurs, présence de cuisiniers renommés

À cela s'ajoutent des "masterclass", c'est-à-dire des rencontres avec des réalisateurs, des acteurs, des scénaristes, comme François-Xavier Demaison, Arnaud Ducret, Audrey Fleurot, Nicolas Duvauchelle, Stéphane De Groot, Elsa Zylberstein... ou encore le compositeur Eric Serra.

Le mix films/concerts se mêlera à une sauce gastronomique. Trois cuisiniers renommés, ayant participé à l'émission Top Chef, auront des food-trucks : Juan Arbelaez, Julien Duboué et Denny Imbrosi.

Rendez-vous au Parc Palauda

Pellicu-Live prendra place au Parc Palauda, grand de cinq hectares, et la villa du même nom... qui compte 63 pièces ! Ce écrin de verdure appartient depuis 2019 à la mairie de Thuir. Construit dans les années 1890, il était auparavant la propriété de la famille Violet, fondatrice des caves Byrrh.

La villa Palauda © Radio France - Xavier Ponroy

Une partie du Parc Palauda © Radio France - Xavier Ponroy

L'idée du festival n'est pas nouvelle. L'an passé déjà, Anaïs Demaison, son compagnon François-Xavier Demaison et David Garcia (organisateur également des Déferlantes et de Live au Campo) souhaitaient organiser un événement de ce type. La crise sanitaire en avait eu raison.