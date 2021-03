"Grands œufs romains" et stationnement gratuit à Nîmes ce week-end de Pâques

Pour ce week-end de Pâques, la ville de Nîmes organise les 2 et 3 avril des "Grands œufs romains", une animation dans l’Écusson pour gagner des chocolats. Le stationnement sera "également gratuit.

Faites la chasse aux œufs dans les rues de l'Ecusson, à Nîmes ! Les vendredi 3 et samedi 4 avril, la ville organise les "Grands œufs romains", une animation au cœur du centre-ville pour vous permettre de remporter 28 lots de chocolats à l'occasion du week-end de Pâques. L'opération est lancée en partenariat avec les chocolateries de la ville. 26 lots d'une valeur unitaire de 50 € et 2 lots d'une valeur unitaire de 100€ sont à gagner. Trois œufs géants seront également installés Place de l'horloge, Place aux herbes et Place Cavaillé-Coll (Madeleine). Le stationnement sera gratuit en surface du vendredi 2 avril à 9h au samedi 3 à 19h.

28 lots de chocolats à remporter

« Face à la crise sanitaire et économique que nous traversons, les commerces de notre cœur de ville font plus que jamais l’objet de toutes notre attention. Cette animation complète le plan de soutien que nous mettons en œuvre depuis le début de la crise » explique Valentine Wolber, Adjointe déléguée à la redynamisation du centre-ville.

15 chocolatiers sont mobilisés :

- Yves Thuriès - 11 rue Régale

- La Tabletterie - 4 rue des Marchands

- De Neuville - 24 rue de l'Aspic

- Jeff de Bruges - 7 bis rue de l'Aspic

- Chocolaterie de Puyricard - 10 rue de l'Hôtel de Ville

- Courtin Chocolatières - 5 place de la Bouquerie

- Leonidas - 28 rue de l'Aspic

- Le comptoir de Mathilde - 3 rue de l'Aspic

- Cacaoterie Marius - 27 rue Emile Jamais

- Lionel Noailles - 6 boulevard Alphonse Daudet

- Francin - 25 rue de la République

- LH chocolaterie - 44 boulevard Victor Hugo

- Au petit gourmand - 27 rue de la Madeleine

- Torréfaction Noailles La Coupole des Halles - 22 boulevard Gambetta

- Vatel Gourmet - 7 rue Guizot