Granville : ça vous dirait de tourner avec Tahar Rahim et Virginie Efira?

Apparaître dans le prochain film de Serge Bozon aux côtés de Virginie Efira et Tahar Rahim, c'est possible! Le long-métrage sera en partie tourné à Granville. La production cherche des figurants.

A défaut de pouvoir se rendre au cinéma, on vous propose de faire du cinéma! L'annonce figure dans le fil des infos postées sur la page facebook de la ville de Granville depuis vendredi 26 mars. La société de production Les films Pelléas est à la recherche de figurants pour le prochain film de Serge Bozon. Le cinéaste est l'auteur de Madame Hyde en 2017 avec Isabelle Huppert, qu'il avait déjà dirigé dans Tip Top quatre ans plus tôt avec Sandrine Kiberlain). Cette fois, son nouveau long-métrage sera porté par deux acteurs aujourd'hui en vogue : Tahar Rahim, et Virginie Efira.

A vos téléphones pour enregistrer vos vidéos de candidature

La production recherche des personnes âgées de 16 ans et plus, de tous profils, et habitant dans la région de Granville. Pour les besoins du tournage, les candidats devront être disponibles entre le 27 mai et le 12 juin prochain.

Si l'annonce vous intéresse, il ne vous reste plus qu'à envoyer deux photos (une de votre visage, l'autre de plein-pied) ainsi qu'une vidéo de présentation. Vous retrouvez tous les détails ainsi que l'adresse d'envoi juste ici.