Granville : la piscine a débordé de baigneurs cet été

Le centre aquatique intercommunal l'Hippocampe a enregistré une activité record cet été à Granville. 25 907 entrées ont été comptabilisées en juillet soit 3000 de plus que l'année précédente. Même tendance au mois d'août avec 29 231 entrées soit 2000 de plus qu'en 2022. Des résultats jamais atteints et qui s'expliquent notamment par la météo qui a incité locaux et touristes à préférer les bassins à la plage.

La fréquentation du centre aquatique devrait rester importante en cette rentrée car l'agglomération Granville terre et mer a décidé de s'engager pour maintenir les tarifs actuels : pas d'augmentation sur le prix des entrées pour la saison 2023-2024. La collectivité prendra à sa charge l'inflation et la hausse du coût notamment des énergies pour maintenir des tarifs attractifs.